The Strokes han iniciado la semana con el estreno de la nueva canción “Brooklyn Bridge to Chorus”, un nuevo corte de su próximo álbum de estudio titulado The New Abnormal, el cual llegará a todas las plataformas de streaming el próximo Viernes 10 de abril.

La nueva canción de The Strokes se convierte en la quinta muestra de su nuevo álbum, ya que el grupo neoyorkino compartió anteriormente canciones como “Bad Decisions,” “At the Door,” “Ode to the Mets” y “The Adults Are Talking”.

Asimismo, The New Abnormal llegará como el sexto álbum de la banda y el primero en casi siete años. Y a diferencia de muchos artistas que han decidido postergar sus lanzamiento debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, The Strokes avanzan con sus planes con toda normaldad.