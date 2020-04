John Taylor, bajista de la reconocida banda de new wave y synth pop Duran Duran, ha sido diagnosticado con coronavirus COVID-19 después de presentar todos los síntomas de la enfermedad.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el músico de 59 años ha compartido que, a pesar de su edad, pudo vencer la enfermedad y ofreció algunas palabras llenas de fuerza y aliento a todos sus fans:

Posiblemente soy un adulto robusto de 59 años de edad, así lo quiero pensar, o solo fui bendecido con un caso leve de COVID-19, pero después de lo que yo describiría como una “gripa turbo cargada”, salí de ella y hoy me siento bien, y debo admitir que no me importó estar en cuarentena pues me dio la oportunidad de recuperarme realmente.