El día de mañana (3 de abril) el virtuoso músico estadounidense Thundercat (Stephen Lee Bruner) estrenará su cuarto material de larga duración ‘It Is What It Is‘ vía Brainfeeder, y previo a ello, ha decidido compartir un último adelanto: Se titula “Innerstellar Love” y cuenta con la colaboración de Kamasi Washington y Flying Lotus, este último, co-productor de todo el disco.

El tema es una exploración contemporánea de Thundercat en su elemento nato, el jazz, construido por diversas capas musicales.

Anteriormente, Thundercat ya había estrenado “Black Qualls“, en compañía de Steve Lacy de The Internet y el ícono del funk, Steve Arrington. También lanzó un corte inspirado en Dragon Ball y otro más titulado “Fair Chance” (con Ty Dolla $ign y Lil B) en honor al fallecido Mac Miller.

Thundercat tiene programados un par de shows en territorio nacional (22 de mayo en Guadalajara y 24 de mayo en CDMX) como parte de las b:oost active energy sessions sin que hasta el momento se hayan suspendido por la crisis sanitaria del COVID-19. Puedes comprar tus boletos para GDL por aquí y CDMX por acá.

