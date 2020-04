Ni su esperado regreso a la alineación de Red Hot Chili Peppers le impedirá a John Frusciante seguir explorando su carrera en solitario, pues el pasado 31 de marzo, el guitarrista compartió un inesperado álbum bajo el alias de Trickfinger. ¿Lo mejor de todo? Frusciante promete el lanzamiento de dos álbumes más del mismo proyecto antes de que acabe este incierto 2020.

El primer material se titula ‘Look Down, See Us’, y es un corta duración compuesto por 4 temas de acid house ya disponible a través de Bandcamp. El siguiente se titulará ‘She Smiles Because She Presses the Button’ y se estrenará el próximo 3 de junio, mientras que el último de la trilogía (aún sin título) deberá estar disponible antes de que concluya el año.

Los tres álbumes serán lanzados bajo el nuevo sello de Frusciante, Evar Records, que fundó con su novia, Marcia Pinna. En Bandcamp, Evar Records se describe a sí mismo como “Un sello discográfico electrónico experimental que enfatiza el género desafiando los espacios musicales híbridos transitorios con música para el cerebro y el cuerpo”.

En cuanto a su trabajo con Red Hot Chili Peppers, aunque sus planes de gira están actualmente en pausa, se sabe que la banda está escribiendo un nuevo álbum ya con la presencia de Frusciante.

Podría interesarte: Ed O’Brien de Radiohead supera los síntomas de COVID-19 y estrena la canción “Olympik”