Hace pocos minutos se hizo oficial el anuncio sobre la suspensión del festival Corona Capital Guadalajara 2020, el cual estaba programado para realizarse los próximos días 16 y 17 de mayo.

En un comunicado compartido por los organizadores, el festival ha hecho énfasis en que se buscará “siempre la mejor experiencia”, y con este motivo, la próxima edición se ha pospuesto para la segunda mitad del año.

Puntualmente hablando, el Corona Capital Guadalajara 2020 se realizará ahora los días 12 y 13 de septiembre de 2020, cuando -supuestamente- habremos superado la crisis provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Lee el comunicado a continuación del Corona Capital Guadalajara 2020 a continuación.

🚨 Aviso importante 🚨#CoronaCapitalGDL se reprograma para el 12 y 13 de septiembre. pic.twitter.com/tmqg3F13or — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) April 2, 2020

El festival Corona Capital Guadalajara 2020 se iba a realizar originalmente con las actuaciones estelares de The Strokes y Kings of Leon, junto con más presentaciones internacionales como Death Cab for Cutie, The Hives, Blondie, Two Door Cinema Club, Miami Horror y más.