Sin duda alguna, como Joaquin Phoenix y Heath Ledger nunca habrá otro igual. Pero definitivamente, si alguien puede ofrecer una actuación interesante bajo la piel de ‘The Joker”, ese sería el gran Johnny Depp.

Ahora que Matt Reeves, director de The Batman, ha declarado que el regreso de Joaquin Phoenix al papel del “Joker” es imposible, la producción del filme (que ya ha comenzado rodaje) se encuentra buscando nombres, ¡y el de Johnny Depp está sobre la mesa!

Según el sitio We Got You Covered, Johnny Depp podría tener un segundo aire en su carrera como actor, ahora que el conflicto legal que tiene con su ex-esposa se está resolviendo favorablemente.

Sin embargo, y por otro lado, los fans de Batman han levantado la voz en Internet para llevar a William Dafoe al papel de “The Joker”.

¿A quién preferirías tú?