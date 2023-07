Metallica acaba de publicar metraje oficial de su concierto del 10 de junio en el Download Festival 2023. Y aunque muestra a los titanes del thrash en su forma habitual, un puñado de fans sugieren que podría haber algún truco.

Las quejas vienen específicamente como resultado del vídeo de la actuación de la banda de “One”, que fue la penúltima canción de su set, antes de “Enter Sandman”. Algunos fans dicen que la famosa parte de doble patada de triplete de 16 notas de Lars Ulrich en la pausa de la canción ha sido sustituida por completo en la grabación oficial.

En el video de arriba, a partir de la marca de 5:35, mientras las partes de guitarra y bajo de James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo se apagan antes del inicio de la sección de descanso, la batería de Lars se enfoca y, a primera vista, parece que golpea esas ráfagas de bombo estilo ametralladora con precisión láser.

Pero como algunos han destacado en las imágenes tomadas por los fans de la misma actuación (en el clip de abajo), lo que Lars tocaba en realidad era muy diferente y mucho menos preciso. Por ejemplo, a partir del minuto 5:25, se puede oír que Lars no está tocando los golpes rápidos de bombo que debería, sino quna mezcla de notas fuera de compás.

Algunos fans han intentado explicar la actuación de Lars, sugiriendo que o bien el micrófono de uno de sus bombos no funcionaba, o que el público sólo oía un bombo.

Sin embargo, el campeón británico de air guitar Sven “Sven Spandex” Smith dijo que estuvo allí, y comparó los dos clips de audio en un nuevo post de Instagram.

“Hace unas semanas vi a Metallica en Download dos veces. Y la batería de Lars era interesante, por no decir otra cosa. Metallica acaba de publicar las imágenes en directo del festival, pero lo único es que no son en directo: su forma de tocar la batería es completamente falsa. Pero fue muy divertido, no voy a mentir. Me encantó”.