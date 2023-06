Si por algo es conocido el género del metal, es por sus vehementes fans. Algunos de ellos son tan metaleros, que incluso rayan en lo intolerante. En redes sociales, una fanática de Metallica presumió cómo el conjunto la defendió de un comentario agresivo, demostrando que en la familia del trash metal no hay cabida para las faltas de respeto.

En TikTok, @piper.ally (Ally Crowley-Duncan) comparte videos de sus presentaciones o covers que realiza con la gaita. Es una multiinstrumentista y creadora de contenido bastante popular, egresada de la Universidad Edinboro con especialidad en piano, canto y gaita; que amasa dos millones de seguidores en redes sociales.

Sin embargo, ni todas las credenciales que tiene como profesional de la música alcanzaron para que Ally evitara los comentarios odiosos. Recientemente, publicó un video de “5 canciones de Metallica que no sabías se podían tocar con Gaita”, interpretando “Master of Puppets”, “Fade to Black”, “One”, “Enter Sandman” y “Whiskey in the Jar”.

En la sección de comentarios no faltó quien, sintiéndose el amo del metal, dijo que “las gaitas no pertenecen a Metallica” y que “James Hetfield no lo aprobaría”, desestimando el trabajo de Ally. Afortunadamente, los mismísimos Metallica no tardaron en aparecer para cerrarle la boca a este intenso fan. Dijeron:

“Este tipo no habla por nosotros. Eres increíble”.

Ally, por supuesto, se sintió protegida por Metallica, y compartió orgullosa una foto del comentario titulándola “cuando Metallica te defiende en tu propio video”. En los comentarios de la publicación, otros también le mostraron su apoyo diciendo cosas como:

“Seguro que la persona borró el comentario después de que Metallica le contestara”; “La gaita es literalmente el instrumento de viento más metalero”; “Las gaitas se hacían con tripas de oveja y son instrumentos de guerra. ¿Qué puede haber más metalero que eso?”; “Cuando Metallica literalmente entra al chat”

En noticias relacionadas y de vuelta al 2023, un concierto de Metallica en Inglaterra despertó la ira de varios vecinos, pues reclamaron que la música podía escucharse hasta 25 km a la redonda. La estación de policía local recibió decenas de reportes por exceso de ruido. Entérate de los detalles por aquí.