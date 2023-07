Antes una diva del country y ahora una mega estrella del pop, Taylor Swift es poco asociada con la música rock. Sin embargo, Swift es una verdadera biblioteca musical cuyas influencias, tanto sónicas como líricas, se desprenden de muchos lugares. Una de ellas es una de las compositoras del rock clásico de la década de los setenta, cuyos motivos son bastante parecidos a los de la propia Taylor.

Hablamos de Carly Simon, quien rozó la fama en la década de los setenta tras una racha ganadora de sencillos como “Anticipation”, “The Right Thing to Do”y “Haven’t Got Time for the Pain”. Sin embargo, el verdadero éxito llegaría a la cantautora con el tema “You’re So Vain” de 1972.

La canción es un perfil crítico de un amante ensimismado sobre el que Simon afirma: “Eres tan vanidoso que probablemente pienses que esta canción va sobre ti”. La identidad del sujeto del título ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación, y Simon ha afirmado que la canción se refiere a tres hombres, de los que sólo ha nombrado públicamente a uno: Warren Beatty.

Al igual que Carly Simon en “You’re So Vain”, buena parte de la carrera de Taylor Swift se ha construido sobre las canciones de amor y desamor que les ha escrito a sus ex parejas, un recurso universal con el que cualquiera puede conectar. Sin embargo, eso también le ha valido ciertas críticas, pues algunos creen que Swift no es tan buena escribiendo sobre otro tipo de motivos que no sean los del amor.

Al hablar de la canción con American Songwriter, Swift explicó el impacto que “You’re So Vain” tuvo en su educación musical: “Después de oírla, fue como si una llave abriera esta zona prohibida de la narrativa para mí. Puedes decir exactamente lo que sientes, aunque sea amargo y descarado”.

La prueba más evidente de las influencias retro de Swift llegó unos años más tarde. Después de revisitar sus álbumes anteriores, el doble lanzamiento de ‘Folklore’ y ‘Evermore’ vio a Swift incorporando ese enfoque casero a la composición de canciones, utilizando estilos rústicos de instrumentación al igual que Simon. Pero en lugar de centrarse en los éxitos radiofónicos, el enfoque de Swift era mucho más delicado, escribiendo canciones que parecen historias independientes.

Mientras tanto, Taylor Swift se presentará en el Foro Sol de la CDMX por partida cuádruple en agosto, como parte de su monstruosa gira ‘The Eras Tour’. Las cuatro presentaciones ya son sold out en medio de un caos con OCESA y Ticketmaster, acusados de negligencia en la venta de boletaje. En Brasil incluso surgió una propuesta de ley, que busca proteger a los fanáticos de Taylor de los revendedores. Entérate de los detalles por aquí.