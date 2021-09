En una semana como esta pero de 2015, Abel Tesfaye A.K.A The Weekend lanzó lo que sería el álbum que lo dispararía a la grande: ‘Beauty Behind The Madness’. Y ahora como motivo de su sexto aniversario, el músico nos ha compartido una nueva versión del video que, a su vez, también ayudó a que esta misma proyección internacional pasara: “Can’t Feel My Face”.

El video dirigido por Grant Singer cuyo estreno fuera el 28 de julio del 2015, primero dibujaba una línea creativa mucho más atrevida, sexual y enfocada en el aspecto más sensual de la canción.

Sin embargo, por cuestiones relacionadas a la disquera y otras estrategias que surgieron en pro de que tanto el video como la canción lograran un éxito máximo, se cambió todo por esa versión que conocemos como el video “original”, dejando esta de acá encerrada en las latas.

Hasta hoy, claro está, que podemos disfrutar de su versión original en totalidad.

¡Chéquenlo por acá y celebren junto a The Weeknd 6 años de ‘Beauty Behind The Madness’!