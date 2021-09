¿Qué sería de canciones como “Teddy Picker” o “Brianstorm” sin sus excelentes percusiones? Probablemente una corte totalmente distinto. Recientemente, el artífice de estas secuencias y muchas otras de los Arctic Monkeys; Matt Helders, habló sobre sus bandas favoritas de todos los tiempos, y la verdad es que sus respuestas fueron bastante old school.

A principios de julio, el baterista británico de 35 años se unió a otra destacada colega, Nandi Bushell, la extraordinaria multiinstrumentista de tan sólo 11 años de edad; a quien visitó en su casa para platicar y jammear algunas canciones.

Durante la entrevista, Bushell se interesó en saber cuáles eran las bandas favoritas de Helders. Sin pensarlo mucho, el músico contesto que Led Zeppelin, The Beatles y los Beach Boys. Su gusto por el dios dorado del rock y compañía se hizo particularmente presente, al declarar que su canción favorita para tocar es “Good Times, Bad Times”, incluida en el álbum debut de Led de 1969. También dijo que el icónico John Bonham es su baterista favorito de la historia.

Y para terminar la visita, no podía faltar un mano a mano entre los dos titanes del bombo y la tarola. Interpretaron “I Bet You Look Good On The Dance Floor”; “Brianstorm” y “R U Mine”, en una ejecución en donde el hombre de Arctic Monkeys dejó que Nandi se quedara con todo el protagonismo. No te pierdas el capítulo completo a continuación.

En noticias relacionadas, recientemente Nandi Bushell tocó en compañía de Tom Morello de Rage Against the Machine, y aseguraron que pronto lanzarán un tema en conjunto.