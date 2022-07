Muchísima buena suerte fue la que tuvieron algunos transeuntes en calles de San José del Cabo, México; luego de que tuvieran la oportunidad de disfrutar de una interpretación improvisada -y gratuita- de “Aerials“, corte original de System of a Down, directamente de los miembros Serj Tankian y John Dolmayan.

Recientemente, la dupla de músicos fue captada en el destino turístico de Baja California Sur, con motivo del cumpleaños número 50 de Dolmayan.

Recordemos que el baterista está casado con la hermana de la esposa de Tankian, lo que los convierte en cuñados.

Para la repentina actuación, los miembros de SOAD se apoyaron de la banda local Medium, quienes les cedieron sus instrumentos y micrófonos. Puedes ver el épico momento a continuación.

Aunque System of a Down continúa dando conciertos (los más recientes en el Banc of California Stadium en Los Angeles); el conjunto de metal no ha lanzado ningún nuevo álbum desde el 2005.

Y si bien fueron capaces de dejar sus diferencias de lado para publicar el sencillo doble “Protect the Land/ Genocidial Humanoiz” en 2020; no todos en el grupo están de acuerdo con la escasez creativa que System ha sufrido por más de 15 años.

En una entrevista reciente, fue el propio Dolmayan quien admitió sentirse “frustado y enojado” porque los miembros de SOAD no han podido resolver sus diferencias personales. Dijo que era “un desperdicio” tener tanto talento y no utilizarlo.