El baterista de System Of A Down, John Dolmayan, ha hablado sobre la falta de música nueva de la banda, ya que sólo han lanzado dos sencillos en los últimos 17 años. ‘Hypnotize’ del 2005 es su más reciente material de estudio y, desde entonces, todo lo que han lanzado son dos canciones en 2020, “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”.

En una nueva entrevista, Dolmayan dijo que se alegraba de que SOAD tuviera la oportunidad de sacar los nuevos temas, pero que le gustaría que siguieran haciendo más música.

“Porque, obviamente, todavía tenemos algo que dar al mundo. Y cuando sacas algo que realmente tiene repercusión, te preguntas: ‘¿Por qué no estamos haciendo esto todo el tiempo?‘ Y entonces me meto en la madriguera de la frustración y la ira”- dijo el batería a la entrevistadora de YouTube Sona Oganesyan. “Soy una persona sensible, así que no puedo guardarme estas cosas, tienen que salir de una forma u otra. Y me lleva mucho tiempo lidiar con ello y afrontarlo, porque también soy realista en el sentido de que la vida es finita; sólo tienes una cierta cantidad de tiempo. Y aquí estamos”.

Dolmayan dijo que cree que System Of A Down sería capaz de crear más música juntos si estuvieran dispuestos a “dejar todo de lado”. Afirma que está dispuesto a hacerlo, pero no cree que sus compañeros de banda lo estén.