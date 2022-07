Puede que ‘Gigaton‘ haya sido lanzado hace dos años, pero Eddie Vedder & Pearl Jam no darán tregua para seguirnos presentando todos esos planes que tenían para el lanzamiento de este disco que se vio azotado por la pandemia.

Es por eso que tal y como SPIN reporta, el día de hoy la banda ha estrenado el video para “Quick Escape“, uno de los tracks más interesante y orgánicamente más queridos del disco por parte de los fans.

Además, aquel gigantesco concierto que tenían planeado para el 26 de marzo del 2020 en el Apollo Theater y que se pospuso por pandemia, ahora no sólo será reagendado para el 10 de septiembre de este año, sino que también transmitido en vivo por SiriusMX para todos los fans.

“Quick Escape”, dirigido por Samuel Bayer, quien dirigiera el legendario e icónico video de “Smells Like Teen Spirit” by Nirvana, fue el encargado de dar vida a “Quick Escape“, video que definitivamente demuestra que, en algún momento, Pearl Jam volvió a sentir esa emoción por un lanzamiento y que hoy, quieren retomar para simplemente no perder y dejar en el olvido del COVID-19.

