Te sorprendería saber la cantidad de músicos anti-vaxxers que se han proclamado en contra de las medidas sanitarias y de vacunación durante el transcurso de esta pandemia. Sin embargo, de quien no te debe sorprender nada es de John Dolmayan, baterista de System of a Down, quien ya en el pasado ha demostrado ser un conspiranóico profesional.

Hoy, en vista de que los números de casos COVID han bajado en todo el mundo, John ha tomado su cuenta oficial de Instagram para “explicarnos” cómo es que la pandemia es en realidad una conspiración mundial revelando uno de los secretos más impensables de la historia: “Los ricos hacen todo por dinero y tienen cero interés en las consecuencias que el proceso para obtenerlo puedan provocar”.

¡Wow! ¿Quién lo hubiera pensado? La oligarquía elitista no piensa en nosotros los clase medieros; verdaderamente John ha dado en el clavo de la verdad y más ahora que nos demostró que el COVID es falso con un meme de pokémon.

Definitivamente, un genio muy adelantado a su época. Pero como sea, tal y como blabbermouth reporta, esta ha sido una conversación que desde hace años se ha desarrollado dentro de SOAD como banda; al cuestionar a Serj Tankian al respecto, el músico afirma que por mucho que no esté de acuerdo con él, comprende que es su opinión personal y que mientras sea eso, una opinión y no una intención de lavar mentes o convencer a otras personas, todo bien.

Así que ya lo saben: escuchen a System of a Down, pero no le pongan mucha atención a su baterista.