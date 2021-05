Aunque en realidad no hicieran mucho y su aportación a la música –hasta el momento– sea mínima, la banda mejor conocida como SUSPECT208 que se conformaba por Tye Trujillo (hijo de Robert Trujillo de Metallica) y London Hudson (hijo de Slash de GNR), ha llegado a su final.

El motivo de la decisión viene a partir de que Tye se encuentra trabajando ya en varias bandas, ocupando el máximo de su tiempo y dejando pocas posibilidades de verdaderamente concentrarse en un proyecto.

A su vez, en la alineación original de la banda se encontraba en la voz nada más y nada menos que Noah Weiland, hijo de Scott Weiland de Stone Temple Pilots quien por varios roces con sus compañeros, decidió dejar la banda hace un buen tiempo ya (de tal palo tal astilla).

Así pues, London Hudson ahora se dedicarán a un nuevo proyecto llamado S8NT ELEKTRIC, el cuál no se alejará mucho de la línea de su vieja banda que, apenas hace 2 meses compartía “You Got It“.

Pero no se preocupen, si son fans de los “hijos de los famosos“, como el internet los llama, pueden escuchar por acá el nuevo sencillo de London Hudson quien, honestamente, tiene buen ritmo en la batería y parece haber heredado todo el talento de Slash aunque no sea en la guitarra.