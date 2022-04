Como fan de la música, conocer a uno de tus ídolos puede ser una experiencia bastante abrumadora. Una superfan de Guns N’ Roses llamada Lucie Johnson se llevó el premio mayor hace un par de días cuando se encontró con Axl Rose en las calles de California, y tiene un par de fotos del encuentro para demostrarlo.

Para los que no lo sepan, Rose supuestamente sigue residiendo en la casa de Malibú que apareció en el vídeo de la épica balada de GN’R “Estranged”, que está encajada en una colina de Latigo Canyon. Johnson no confirmó la zona exacta en la que se encontraba cuando lo vio en el camino, pero su pie de foto de Instagram se refería a “la vida de SoCal” y, basándose en las imágenes, estaba en una zona de colinas con carreteras sinuosas, así que lo más probable es que se encontraba cerca de donde él vive.

Rose debía estar dando un paseo tranquilo cuando se le acercó la chica. Según las fotografías, le dio un abrazo y le firmó el vinilo de ‘Appetite for Destruction‘, todo ello con una sonrisa en la cara.

“¡No puedo creer lo que ha pasado esta noche! Tacha esto de la lista de deseos. Así que… ¡conocí a Axl Rose de una de mis bandas favoritas, Guns N’ Roses, esta noche!”– escribió Johnson en el post de Instagram.

“Hablamos brevemente sobre música, y me dio un abrazo y todo pasó tan rápido. Todavía no puedo creerlo. Firmó la portada de mi álbum. Fue increíble. Estoy obsesionada con ellos y he estado trabajando en los solos de guitarra y he estado tocando su álbum 24/7.”

Vía redes sociales.