Guns N’ Roses son famosos por la cantidad de cambios de formación que han sufrido en las últimas dos décadas y media, especialmente durante la elaboración de su álbum ‘Chinese Democracy’ (aquí enlistamos a los 23 músicos que han formado parte de la banda). Pero, ¿sabías que Brian May, de Queen, también estuvo a punto de participar en el disco?

Muchos guitarristas han estado al lado de Axl Rose desde que los Guns se formaron en 1985, especialmente después de que Slash abandonara al grupo en 1996. Sin él ni Gilby Clarke, Rose tuvo que encontrar nuevos guitarristas para llenar los vacíos, y así Paul Huge, Robin Finck, Buckethead, Richard Fortus, Bumblefoot y DJ Ashba fueron incorporados en un momento u otro. Fortus sigue en la banda y Ashba se unió después de que ‘Chinese Democracy’ saliera a la venta, pero el resto citó la falta de progreso en el álbum como una de las razones por las que querían salir.

Pues resulta que Brian May, el icónico guitarrista de Queen, también sufrió una experiencia inconsistente con Rose. En una entrevista con Classic Rock [vía Guitar World], el músico nombró todo el esfuerzo como “extraño”, y señaló que fue un proceso de nueve años para grabar partes de guitarra para la canción “Catcher in the Rye”.

“Fue una experiencia extraña. Creo que fue más o menos a mitad de camino. En ese momento, Axl era prácticamente un recluso”- recordó May. “Él trabajaba en su casa, y yo en el estudio al pie de la colina con su ingeniero de entonces, y sólo bajaba en contadas ocasiones. De vez en cuando llamaba y se entusiasmaba y hablaba mucho, y luego volvía a irse. No creo que nada de lo que yo toqué entrara en el álbum”. Brian May vía Guitar World.

En noviembre del 2008, pocas semanas antes de la publicación de ‘Chinese Democracy’, se informó que May había sido excluido del producto final. Al parecer, había grabado sus partes para la canción en 1999, y expresó su decepción en su sitio web, según NME.

“Bueno, es una pena. Trabajé mucho en ella y estaba orgulloso de ella“- explicó May, aunque añadió que entendía por qué Rose podía querer que el disco contara con músicos que estuvieran en la banda en ese momento.

“Oye, las partes de batería de Josh Freese para el álbum fueron todas regrabadas por Bryan Mantia cuando le sustituyó unos años después. No era algo personal, era simplemente la naturaleza de Guns N’ Roses“. Brian May vía NME.

Por su parte, Rose siempre ha sido abierto sobre su admiración por Queen, y actuó con ellos en el concierto de homenaje a Freddie Mercury en 1992. Incluso en 2018, calificó a Queen como la mejor banda de todos los tiempos.