Disney+ ha anunciado sus planes para celebrar el Día de Star Wars 2021, hoy 4 de mayo; y Maggie Simpson es la última -y quizás la más improbable- visitante a una galaxia muy, muy lejana, pues la compañía adelantó un cortometraje protagonizado por la pequeña de Springfield.

Junto con el debut previamente anunciado de la serie de animación ‘Star Wars: The Bad Batch’; la plataforma también estará lanzando el corto de Los Simpson con temática de la guerra de las galaxias, “Maggie Simpson en El Despertar de la Siesta”; así como dos paquetes de obras de arte virtuales para los fans. Todo el contenido estará disponible en la plataforma el 4 de mayo (May The Fourth Be With You). La sinopsis oficial del metraje ofrece:

Maggie está en una búsqueda épica de su chupete robado. Su aventura la lleva a enfrentarse con jóvenes padawans, señores sith, droides conocidos, escoria rebelde y una batalla definitiva contra el lado oscuro.

El nuevo corto promocional es el primero de varios de Los Simpson que Disney+ estrenará a lo largo del año, “rindiendo homenaje a las marcas y títulos estrellas del servicio.”

Además, también se publicarán episodios de las nuevas series ‘Star Wars Biomas’ y de ‘Star Wars Vehicle Flythroughs’ junto con los otros programas mencionados anteriormente.

Y por último, para celebrar la creatividad y el arte de la comunidad de Star Wars, Lucasfilm y Disney+ han encargado obras de arte originales a grupos de artistas y fans de la franquicia para que ocupen el servicio durante varios días. Las obras de arte aparecerán hasta el 9 de mayo y también se podrán comprar a través de Amazon.