En Estados Unidos, Blur es conocido sobre todo por ser uno de los grupos de britpop más visibles de los 90 y la banda principal de la mente detrás de Gorillaz, Damon Albarn.

En el Reino Unido, sin embargo, son más que eso. Blur es una de las bandas más icónicas y culturalmente significativas del último cuarto de siglo; responsable de escribir himnos que definieron a generaciones y dieron una voz posmoderna a la clase trabajadora. No sólo formaron parte de la multitud de bandas de britpop; sino que fueron enormemente influyentes dentro del género y, cuando los parámetros de la escena se volvieron derrumbaron, Blur se reinventó como conjunto de indie-rock- experimental, al tiempo que marcaron el ritmo de las bandas británicas del milenio.

Aunque han publicado música brillante a lo largo de su trayectoria, la trayectoria de Blur cuenta algunas fricciones dentro y fuera del proyecto. Fueron protagonistas de una de las batallas musicales más recordadas de los últimos tiempos en contra de Oasis; a quienes buscaban quitarles el títulos de reyes del britpop.

Aún cuando Oasis se impuso en varias ocasiones, al final fue Blur quien demostró ser más rompedor, desafiándose continuamente a sí mismo. Albarn y compañía exploraron con éxito toda una serie de géneros diferentes y nunca se conformaron con el sonido que los había definido.

Desde su debut hasta ‘The Magic Whip’ del 2015, estos son todos los álbumes de Blur, de peor a mejor.

8. Leisure

Cuando surgieron en Londres en 1988, Blur era uno más en la larga lista de grupos de pop británico que surgieron tras los Stone Roses. Su primer álbum, ‘Leisure’ (1991), fue recibido en gran medida con críticas positivas gracias a la brillante mezcla de dance y shoegaze de singles como “She’s So High” y “There’s No Other Way.

7. The Great Escape

En 1995, Blur se había colocado a la cabeza de la escena pop británica tras el éxito de ‘Parklife’ (1994), pero comenzaba a enfrentarse a la feroz competencia de grupos a los que ellos mismos habían preparado el terreno como Oasis, por ejemplo.

El cuarto álbum de Blur, ‘The Great Escape’, supuso un saludable salto adelante para la banda, presentando nueva instrumentación como cuernos y cuerdas (“The Universal”), mientras que Albarn llevó las erizadas letras a una profundidad más oscura. Aunque el álbum dio lugar al primer sencillo número 1 de la banda en el Reino Unido (“Country House”), fue eclipsado por el disco de Oasis ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, publicado menos de un mes después.

6. The Magic Whip

El largamente esperado álbum de reunión de Blur se produjo en circunstancias inesperadas. Estaban preparados para encabezar el Tokyo Rocks de Japón durante el verano de 2013, pero cuando el festival se canceló inesperadamente; Blur se encontró varado en Hong Kong durante cinco días más. En lugar de turistear, se refugiaron en los estudios Avon y salieron con unas 15 canciones más o menos terminadas.

5. Think Tank

Escrito después de que el proyecto paralelo animado de Albarn, Gorillaz, se convirtiera en una sensación mundial, ‘Think Tank‘ suena mucho más a la esencia de Blur que cualquier cosa que hayan producido.

Deliberadamente confrontativo y con géneros como el hip-hop, el dub y la música africana; se grabó en Londres, Marruecos y Devon con una participación mínima del guitarrista Graham Coxon (quien dejó la banda durante las sesiones). Tras su publicación, el resto de la banda tomó caminos distintos.

4. Modern Life Is Rubbish

Blur podría haberse desvanecido fácilmente tras su modesto debut, pero en su lugar regresaron dos años después con ‘Modern Life is Rubbish’, una respuesta pop directa al movimiento grunge que se había apoderado de Inglaterra y un álbum que marcó la historia del britpop.

La banda incorporó influencias de grupos británicos como los Kinks y Small Faces; dando como resultado un sonido melódico y exuberantemente producido, con metales, vientos de madera y coristas.

3. Blur

Después de no haber logrado un gran impacto en los Estados Unidos a pesar de su gran fama en el Reino Unido; Blur estuvo a punto de separarse en 1996, no obstante, se tomaron un año sabático para encontrar un nuevo enfoque.

Albarn se obsesionó abiertamente con la cultura indie estadounidense y, tras el estímulo del guitarrista Graham Coxon, la banda escribió su quinto álbum homónimo pensando en grupos como Sonic Youth y Pavement.

El éxito de “Song 2” hizo que se convirtiera en el álbum más exitoso de la banda en Estados Unidos, donde la escena britpop no figuraba. El esfuerzo recibió críticas positivas generales, muchas de las cuales elogiaron el cambio estilístico así como la composición de Albarn.

2. 13

Continuando con el cambio estilístico alejado del sonido britpop, ’13’ explora música experimental, psicodélica y electrónica.

Su primer trabajo no producido por Stephen Street, tomo cierta ruta melancólica tras la dolorosa ruptura de Albarn con la cantante de Elastica, Justine Frischmann. Alabado por la crítica por su intrépida invención y el eclecticismo autorreferencial de Blur, es a la vez desgarrador (“No Distance Left to Run”) y edificante (“Tender”).

1. Parklife

En Estados Unidos, fue ‘Nevermind’. En Inglaterra, fue ‘Parklife’. Albarn había defendido un enfoque claramente británico en su composición, pero el tercer álbum de Blur lo llevó a un nivel totalmente diferente.

‘Parklife’ incluye 16 temas que ahondan en todo, desde el synth-pop de “London Loves” y la psicodelia de “Far Out”; hasta la música disco de “Girls and Boys” y el punk de “Bank Holiday”. Arraigado en la tradición pero completamente moderno, ‘Parklife’ convirtió a Blur en la banda más grande de Inglaterra (al menos por un momento), y se convirtió en la biblia del movimiento britpop.