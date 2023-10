Aunque su rostro nunca fue un verdadero enigma, la cantante australiana Sia es ampliamente recordada por el uso de largas pelucas para ocultar su semblante. Ahora, con 47 años de edad, Sia ha revelado que recientemente se sometió a un procedimiento plástico facial, y luce con orgullo su renovada apariencia.

La cantante de “Chandelier” asistió a la quinta edición anual de los Daytime Beauty Awards, que honran la ciencia detrás de la belleza, la salud y el bienestar. Sia fue la encarga de entregar el reconocimiento por Logros Sobresalientes en Medicina al cirujano plástico Dr. Ben Talei.

Durante su intervención, reveló (vía People) que tiene experiencia personal con el trabajo del Dr. Talei, quien le realizó un lifting facial.

“Soy una estrella pop que normalmente esconde su cara y no miente. El Dr. Talei me hizo un lifting facial increíble. Él es increíble. Y está haciendo un trabajo muy bueno, y no sólo para las estrellas pop del mundo”.

“Le estaba mostrando a alguien atrás mi antes y después justo antes de entrar. La gente me dice: “Te ves bien”. Yo respondo: ‘El Dr. Ben Talei hace facelift para cualquier cosa que puedas desear. Lo amo, no puedo decir lo suficiente sobre él”.