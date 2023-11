Aunque Serj Tankian de System of a Down es comúnmente asociado con la música heavy, resulta que el vocalista armenio-estadounidense tiene un amplísimo abanico de influencias que van desde claro, el heavy metal, hasta la música disco, el reggae y el indie rock.

Recientemente, la revista Far Out hizo una lista de ‘Los 20 discos favoritos de Serj Tankian de System of a Down, basándose en varias entrevistas que el cantante ha dado a lo largo de su carrera. A continuación, discutimos algunas de ellas.

El primer álbum que nombra es fascinante, pues se trata del soundtrack de ‘Saturday Night Fever’ (1977), la película protagonizada por John Travolta. Este fue el primer álbum que compró en su vida.

“¡Rick James, o posiblemente ABBA, o The Bee Gees, Saturday Night Fever! Tenía 14 o 15 años y me suscribí a Columbia House, donde podías conseguir seis discos gratis si comprabas un disco al año. Pedí cinco o seis discos y esos fueron los primeros que compré por mi cuenta”.

En otra parte, a Tankian se le presentó el escenario hipotético de un niño que le pregunta qué es el metal. Para definir al género, dijo que les entregaría una copia del tercer álbum de los pioneros del thrash Slayer, ‘Reign in Blood’ de 1986. Explicó:

“Yo elegiría Slayer – Reign In Blood probablemente porque creo que el significado histórico de Slayer como banda es muy interesante. Se abrieron mucho al death y al black metal”.

En una demostración del amplio alcance de su gusto musical, el álbum que Takian dijo que se arriesgó y ganó fue el esfuerzo de Radiohead del 2000, ‘Kid A’. Sosteniendo que los artistas no toman suficientes riesgos, reflexionó:

“Los artistas no toman suficientes riesgos. Siempre digo: ‘No somos cirujanos; nadie va a morir en la mesa de operaciones, así que adelante”. Radiohead se arriesgó con la transición de OK Computer a Kid A. Fue un gran paso para ellos. Recuerdo que todos mis amigos del rock decían: ‘¡Argh, no me gusta!’ pero ahora, mirando hacia atrás, realmente puedes ver que Radiohead creció con ese álbum”.

En diversas oportunidades, Tankian se ha autodenominado como un Beatlemaníaco. Por supuesto que tenía que elegir uno de los mejores trabajos de The Fab Four, ‘Revolver’ (1966), por muchos considerado como parteaguas en la carrera del conjunto inglés y pionero de la industria musical como la conocemos.

“Soy un gran admirador de los Beatles, pero solo me aficioné a ellos cuando era adulto. Cuando tenía 20 años, escuchaba a los Beatles como un loco y terminé consiguiendo todos los álbumes”. “Musicalmente, los Beatles son tan universales como la música. Revolver es el lugar donde comenzaron a convertirse en algo completamente único (…) Revolver es un buen lugar para empezar porque es un buen puente entre los primeros y los últimos Beatles”.

