A principios de año, Serj Tankian, de System of a Down, denunció a varios artistas por ayudar a Azerbaiyán a “blanquear” su imagen ante el mundo tocando en el país. Ahora, critica a un grupo de pop-rock de gran éxito después de que les pidiera que no tocaran y no recibiera respuesta.

En redes sociales, Tankian contó lo que ocurrió cuando intentó ponerse en contacto con Imagine Dragons, y también compartió la carta inicial que les envió explicándoles por qué debían renunciar a un concierto en el país.

En una larga misiva, Tankian explica que se puso en contacto con Imagine Dragons tras enterarse de que el grupo iba a actuar el 2 de septiembre en Bakú (Azerbaiyán). Pensando que el grupo no era consciente de las acciones del régimen antes de aceptar tocar, intentó explicarles algunas de las atrocidades y por qué tocar allí ayudaría a “blanquear” la imagen del régimen a los ojos del mundo. Pero, como revela Tankian, su intento de acercamiento se topó con la indiferencia.

“Tal vez sintieron que tenían la responsabilidad legal de tocar el espectáculo, tal vez simplemente no les importa”, dijo el cantante.

Además, Tankian ha compartido una petición en Change.org en la que pide a Imagine Dragons que reconsidere su decisión, así como lo que escribió inicialmente al grupo con la esperanza de hacerles cambiar de opinión.

Tankian tiene motivos para expresar su preocupación por Azerbaiyán, ya que tanto él como sus compañeros de System of a Down se han pronunciado sobre cuestiones relacionadas con Armenia a lo largo de los años. En 2022, la banda se pronunció para llamar la atención sobre un bombardeo ocurrido en septiembre en la frontera oriental de Armenia y dirigido por las fuerzas de Azerbaiyán.

También en 2022, Tankian escribió un artículo para Rolling Stone en el que compartía su opinión sobre por qué los líderes mundiales no habían intervenido para ayudar durante la agresión de Azerbaiyán. El cantante también ha compartido a menudo sus pensamientos a través de su canal de YouTube.