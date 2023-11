Del 3 al 5 de noviembre se llevará a cabo una edición más del Hell & Heaven, festival dedicado a la música heavy. Sin embargo, la organización del evento no ha logrado escapar de la polémica, ya que desde su primer anuncio a mediados del pasado mes de agosto, se han cancelado 11 bandas del line up.

En redes sociales, los fanáticos se muestran molestos con la organización del festival Hell & Heaven, ya que no es la primera vez que se han visto envueltos en problemas. Recordemos el incidente en 2014, cuando las autoridades de Protección Civil en Texcoco cancelaron el evento debido a que el recinto no cumplía con las medidas de seguridad requeridas. También, la edición del 2020 se llevó a cabo a pesar del inicio de la pandemia de Coronavirus, sin la participación de varias bandas.

Problemas en la organización del festival Hell & Heaven 2023

En esta ocasión, la organización del Hell & Heaven también ha sido criticada por sus malas prácticas, ya que se sugiere que muchas de las cancelaciones para la edición 2023 del festival son responsabilidad de la misma.

Esto fue insinuado por una de las últimas bandas en retirarse del cartel, Here Comes the Kraken, quienes aseguraron haber cancelado su participación en el festival debido a la falta de atención por parte de la organización del evento.

“A lo largo de los últimos meses hemos trabajado arduamente para llevar nuestra música a este festival, deseosos de compartir este momento con todos ustedes, pero lamentablemente la organización dl festival no cumplió con los términos necesarios para llevar a cabo nuestra presentación”, dijeron en redes sociales.

Otros que también cancelaron su participación en el H&H 2023 fueron Mudvayne, uno de los actos principales del cartel. Según información de fuentes locales, la banda de metal progresivo incluso habría cancelado con meses de anticipación.

Es así que, hasta la redacción de esta nota, 11 bandas han cancelado su participación en el Hell & Heaven 2023. Aún así, el festival sigue en pie para ofrecer 3 jornadas consecutivas del 3-5 de noviembre en el Foro Dinámico Pegaso en Toluca, Estado de México.

Bandas que han cancelado su participación en el Hell & Heaven 2023