Durante mucho tiempo, al joven Tom Holland se le hizo divertido soltar spoilers, adelantos y filtrar cosas relacionadas a ‘Infinity War‘ y ‘Endgame‘. Sin embargo, el estudio loe puso un alto cuando verdaderamente cruzó la línea y casi arruina el inesperado pero poderoso final de la vida de Tony Stark.

Y aunque Holland entendió el regaño y durante todo este tiempo no ha arruinado nada grande de ‘No Way Home‘, recientemente durante una entrevista el actor pudo haber confirmado una teoría de los fans respecto a la película.

Platicando para Empire, Holland reveló que la en la siguiente película de Spider-Man, tuvo la oportunidad de disfrutar grabar una de las escenas más importantes para él de su carrera:

“No voy a revelar mucho por obvias razones, pero la escena consiste de varias personas hablan de lo que representa ser un súper héroe. Por or contrato, no te puedo decir qué actor es, pero poder hablar en esa mesa de lo que representa ser Spider-Man, fue muy intenso porque al final, en la vida real, hay algo de eso”.

Esto parece indicar que en la película, eventualmente Tom se encontrará con Tobey & Andrew, y que tras sobrevivir a un primer ataque, logran sentarse y relatar de lo que significa para cada uno ser “Spider-Man“.

Sería genial, ¿no? ¡Pero no hay nada confirmado! La aparición de los tres no es más que una teoría hasta el momento y, recordemos, según Garfield, no va a suceder.