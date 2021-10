Ha pasado una década entera desde que los fanáticos de Limp Bizkit tuvieron un disco inédito del conjunto de nu-metal entre sus manos. Sin embargo, eso podría estar por cambiar muy, muy pronto, luego de que Fred Durst insinuara en redes sociales que el nuevo disco del grupo podría lanzarse en plena víspera de Halloween 🎃.

Los veteranos del rap-rock lanzaron el mes pasado su sencillo del regreso, “Dad Vibes”, después de un año de anunciar su vuelta. La canción marcó su primera grabación inédita desde “Endless Slaughter” del 2014, un tema suelto que se cree también formará parte de su próximo álbum.

La semana pasada, Durst comenzó a hacer un sondeo entre sus seguidores y los de la banda sobre qué nuevas canciones de Limp Bizkit deberían de compartir (vía Loudwire).

“¿Deberíamos sacar una nueva canción? ¿Tal vez ‘Turn It Up, Bitch’ o ‘Goodbye’? Hmm, o ¿deberíamos lanzar todo el nuevo álbum, las 12 canciones? ¿Qué les parece?”- preguntó Durst. Vía redes sociales.

Ahora, para atar los cabos, Fred Durst volvió a tomar su cuenta de Instagram el pasado fin de semana y sugirió que los fans se inclinaban más por la opción de obtener el disco completo de Limp Bizkit. Aprovechó la ocasión para revelar una parte del arte del material, indicando que podría lanzarse el `próximo domingo 31 de octubre. Escribió:

“En cambio, todo 🎃 se lanzarán en Halloween”, sobre una imagen que llamó “Pieza de portada de álbum 1. Vía redes sociales.

Finalmente, el día de hoy (25 de octubre), Durst compartió otro fragmento de la obra de arte, simplemente etiquetándola como “2”. Si bien los teasers no revelan mucho, lo que sí descubren es algo que se parece a un dibujo o pintura colorida.

La continuación de ‘Gold Cobra’, del 2011, se ha conocido ampliamente como ‘Stampede Of The Disco Elephants’; sin embargo, aún no queda muy claro si el mencionado nuevo disco de Limp Bizkit adoptará ese título o si el concepto será renovado en su totalidad.

En junio, el guitarrista Wes Borland ofreció una actualización del misterioso y largamente esperado proyecto, atribuyendo muchos de los retrasos a la insatisfacción de Durst con sus voces.