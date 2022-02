Röyskopp está de regreso y no hay forma de detenerlos, menos ahora que han sumado a Beki Mari al estreno de su más reciente lanzamiento llamado “This Time, This Place…”.

Tras habernos presentado “Impossible” junto a Alison Goldfrapp, “The Ladder” & “”(Nothing But) Ashes…“, el dúo parece seguir con su plan de ataque para presentarnos ‘Profound Mysteries‘, el que será su siguiente álbum de estudio presentado más como un proyecto experimental en el que vana a trabajar próximamente.

Ahora con un nuevo audiovisual en camino dirigido por Jonathan Zawada, “This Time, This Place…” pretende crear un nuevo punto de partida en la carrera artística de Röyksopp, al formar un concepto multifacético que pueden apreciar a continuación.

El nuevo disco se presenta así mismo como un “universo expandido” de Röyksopp, mismo que contará con 10-tracks y saldrá el próximo 29 de abril a través de su sitio oficial.