Pocas bandas en la historia del rock tienen vídeos musicales tan épicos como Guns N’ Roses, especialmente su trilogía de “Don’t Cry”, “November Rain” y “Estranged”. El argumento de “November Rain” es increíblemente complejo, pero uno de sus mayores misterios ha sido resuelto. Nos referimos por supuesto a a la escena del pastel (?¿?¿).

Para contextualizar, el tratamiento del vídeo de “November Rain” se basó en el relato corto de Del James “Without You”, que forma parte de su libro The Language of Fear. James es amigo de Axl Rose desde hace mucho tiempo, y actualmente es el road manager de GN’R. James se inspiró para escribir “Without You” en la tumultuosa relación de Rose con la modelo Erin Everly, con la que el cantante salió durante varios años a finales de la década de 1980 y se casó en 1990.

Cuando Guns empezó a trabajar en el vídeo de “Don’t Cry”, Everly y Rose se habían divorciado, y el cantante empezó a salir con Seymour, que participó en el vídeo musical. Por lo tanto, también protagonizó junto a Rose y compañía el vídeo de “November Rain”, donde se casa con el cantante y luego… muere.

Pero, entre esos dos enormes acontecimientos, llegamos a ver un poco de la recepción de la boda, que tiene lugar en un patio al aire libre en algún lugar. Todo el mundo parece pasárselo en grande celebrando a los recién casados, hasta que empieza a llover y vemos cómo alguien salta a través de la tarta de boda.

No sólo no sabemos quién es el hombre que saltó a través de la tarta, sino por qué se añadió esta escena al vídeo en primer lugar. En primer lugar, no es la antigua personalidad de MTV Riki Rachtman, quien era buen amigo de la banda y de hecho hizo una aparición en el vídeo.