Profound Mysteries es el nombre del nuevo proyecto que Röyksopp acaba de anunciar, y para el cual se han aliado a Alison Goldfrapp para lanzar “Impossible“, sencillo con el que nos dan la bienvenida.

Tras haber lanzado “The Ladder” & “(Nothing But) Ashes…“, la nueva colaboración con Alison llega como un cambio de ritmo a la lista de lanzamiento que la banda tiene planeados para este 2022.

Pero, ¿es ‘Profound Musteries‘ un nuevo proyecto o un nuevo álbum? En general, Svein Berge & Torbjørn Brundtland lo describen como un poco de ambas cosas, reporta BF.

De jóvenes, ambos gustaban de explorar diversas teorías entorno al origen del todo, y con el paso de los años aunque esas dudas no se disiparon, la vida misma les distrajo de aquellas preguntas.

Hoy, es a través de este proyecto que dan seguimiento a esos pensamientos, mientras crean un nuevo álbum que es correcto considerar como el seguimiento a ‘The Inevitable End‘ del 2014.

Así que viene mucha música nueva de Röyksopp para rato, dénse el nuevo track por acá:

Tracklist:

(Nothing But) Ashes… The Ladder Impossible This Time, This Place… How The Flowers Grow If You Want Me There, Beyond The Trees Breathe The Mourning Sun Press «R»

El disco estará disponible a partir del 29 de abril en todas las plataformas de streaming.