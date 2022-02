Este viernes KoRn lanzará ‘Requiem‘, disco no.14 y para levantar la expectativa, Jonathan Davis y compañía han preparado un sencillo titulado “Lost in the Grandeur” como último adelanto previo a su estreno.

Tal y como metalsucks reporta, Chris Collier, productor de reconocidas bandas como Metal Church, Whitesnake y Last in Line, entre otros, ha inyectado sus pesadas influencias en lo nuevo de la banda quienes vuelven al spotlight después del lanzamiento de ‘The Nothing’ de 2019, disco que si bien logró un buen posicionamiento en los billboards, definitivamente no pasó a la historia.

Ahora, con el estreno de “Lost in the Grandeur“, KoRn arranca fuerte; incluso se podría decir que la intro pareciera de un track de Gojira, quienes son famosos por irse recio con los decibeles y las distorsiones. Pero eso no es todo, también notamos un cuidado especial por el sonido original de la banda que si bien no ha cambiado muchísimo. a lo largo de los años, la evolución que este ha tenido a partir del uso de nuevos pedales y herramientas dentro del estudio, sí ha modificado un poco la manera en la que la banda produce sus nuevos materiales.

Así que podemos decir que ‘Requiem‘, en muchos sentidos, sostiene la naturaleza sonora de la banda sin encasillarse en un sonido viejo.

Chequen por acá el track, un definitivo viaje al nuevo sonido de la banda.