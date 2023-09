John Lennon & Roger Waters, son dos de los compositores más eminentes de todos los tiempos y sin sus contribuciones, la música sería muy diferente a cómo es hoy.

En resumen, ambos son pioneros y sus relucientes catálogos rebosan de momentos tan innovadores para su época que hoy siguen siendo tan sorprendentes como lo eran entonces. Y a pesar de que no necesariamente se cayeran muy bien entre ellos, Roger Waters recientemente

El primero fue co-líder de la banda más importante de todos los tiempos, The Beatles. Escribió muchos clásicos con sus compañeros de banda, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y cada miembro era un engranaje vital en la máquina. Formados en 1960, a lo largo de la década, los ‘Fab Four’ se embarcaron en una odisea personal y creativa, pasando de pequeños boppers azucarados a maestros cerebrales del pop psicodélico.

En cuanto a Roger Waters, es uno de los maestros en traspasar los límites del rock. El bajista de Pink Floyd, después de la partida del líder original de la banda, Syd Barrett, en 1968, formó una asociación formidable junto a David Gilmour que le dio incluso a Lennon-McCartney una competencia bastante fuerte

Desde The Dark Side of the Moon hasta The Wall, tiene muchas obras maestras a su nombre, y sin su dirección artística profundamente penetrante, es seguro que hoy no estaríamos hablando de Pink Floyd en términos tan sagrados.

Y precisamente de estas comparaciones es que un día Waters llamó “niño tonto” a Lennon, como refiriéndose a que más que un músico, era un niño mimado enfermo de fama que prefería más los reflectores que el amor verdadero hacia la música.

Sin embargo, con todo y todo, existía una admiración latente y es por eso que recientemente Farout reportó que para Waters, sí había un disco de Lennon que le gustaba y era el ‘Plastic Ono Band’ lanzado en 1969.

“Me dejó boquiabierto. No recuerdo dónde estaba, pero lo recuerdo claramente. El final de ‘Mother’ es asombroso. La calidad sonora de ese disco era como escuchar Music From Big Pink o algo así. Esos discos, cuando los escuchas y dices: ‘Eso es tan nuevo, fresco, diferente y brillante”. – Roger Waters

Al parecer, Waters es tan profesional que puede odiar a alguien, y aún así admirar su arte. Y tú, ¿qué disco admiras de algún músico o banda que odies?