¡Increíbles noticias para los melómanos!

Tras quince largos meses desde la llegada de la pandemia del Coronavirus a territorio nacional, finalmente conciertos y festivales vislumbran un panorama positivo hacia el futuro, y Roger Waters es uno de los primeros en darle esperanzas a todos los fanáticos de la música en México.

A través de redes sociales, el ex- Pink Floyd confirmó que la Ciudad de México participará -por partida doble- en su This Is Not A Drill Tour, ajustando así las fechas que previamente habían sido anunciadas para el 2020, pero que se moverán para el 2022.

La fecha del 7 de octubre del 2020 se traslada al 14 de octubre del 2022; mientras que la del 8 de octubre del 2020 se mueve al 15 de octubre del 2022. La cita será en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

El tramo norteamericano del This Is Not A Drill Tour comenzará desde julio del 2022, con paradas en Canadá y diversas ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco.

Roger Waters se une a Rammstein como uno de los primeros actos internacionales en confirmar su regreso a suelo azteca, tras la crisis sanitaria global. El conjunto berlinés de metal ofrecerá tres conciertos en el Foro Sol capitalino, tan solo 10 días antes de la llegada de Waters.