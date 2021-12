El que fuera líder de Led Zeppelin, Robert Plant, se ha sincerado sobre su paso por la legendaria banda de rock de los años 70, dando una bizarra y brutal visión de sus verdaderos sentimientos sobre el trabajo con el grupo, y su carrera desde que se disolvieron.

Si los Beatles fueron los reyes de los 60, Led Zeppelin dominó los 70. Siguiendo los pasos de los Fab Four, Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham se convirtieron en las mayores estrellas del rock de su época. Sin embargo, la disolución de Led Zeppelin no supuso en absoluto el fin de las aventuras musicales de Robert Plant.

De hecho, según sus comentarios en una entrevista reciente con The Telegraph, parece que Led Zeppelin sólo marcó el comienzo de un largo y fructífero viaje.

Parece que Plant considera su etapa con Led Zeppelin como un peldaño más en su trayectoria, pero no necesariamente uno al que le gustaría volver. Cuando tenía 16 años ansiaba una salida para su creatividad innata, y Led Zeppelin se sentía como la oportunidad perfecta para desahogarse en una época de conformidad de posguerra:

Abriéndose al panorama de la música en los años 60, Plant describió sus visitas a recintos locales con la esperanza de encontrar colaboradores.

“También me paseaba por los clubes de folk, y había recitales de poesía y jazz, y cantantes sin acompañamiento que cantaban ‘She Moves Through the Fair’ con un dedo en una oreja. Ya sabes, nada de tercios aplastados, nada de palabrería, simplemente cantaban la canción y era hermosa”.

Vía The Telegraph.