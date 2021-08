Los humanos tendemos a pensar que somos el centro del universo; sin embargo, cada tanto se nos recuerda nuestra minúscula existencia dentro del todo. Dicha verdad se le reveló recientemente a Ricardo Arjona, quien pasó completamente desapercibido cuando intentaba sorprender a los usuarios del metro en Nueva York.

A través de redes sociales, el intérprete guatemalteco confesó que no pasó un buen rato en el subterráneo neoyorquino ya que, aún con guitarra en mano y completamente visible al público, nadie se acercó para escucharlo cantar. El momento quedó registrado en video, mismo que el propio Arjona compartió -con mucha honestidad- en Internet.

–Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito.

Vía redes sociales.