El último esfuerzo discográfico de los Beatles, ‘Let It Be’, que incluso fue lanzado cuando la banda ya se había desmantelado; sigue siendo uno de los favoritos entre los seguidores del cuarteto de Liverpool. Dentro de poco, su proceso de grabación será revisitado en el nuevo documental de Peter Jackson, y hoy se aprovecha ese impulso con una re-edición masiva del LP, que incluirá más de 40 tracks nunca antes escuchados. Estará disponible el próximo 15 de octubre, tanto en formatos físicos como digitales.

Las canciones que conforman ‘Let It Be’ fueron escritas originalmente para un disco llamado ‘Get Back’ entre 1968 y 1969. Debido a algunos desacuerdos sobre las mezclas del ingeniero Glyn Johns el proyecto se archivó, y los Beatles pasarían a grabar ‘Abbey Road’. Sin embargo, el productor Phil Spector no prescindiría de lo ya grabado. Terminó las mezclas, cambió la canción “Don’t Let Me Down” por “Across the Universe”, y lo puso a la venta como ‘Let it Be’ en 1970.

La nueva edición especial de ‘Let It Be’ estará disponible en varios tamaños y formatos, pero todos cuentan con una remasterización en estéreo de 2021. Los más destacados son sin duda los paquetes de súper lujo, que incluyen cinco CDs y un Blu-ray, o cuatro LP y un EP. Estos contemplan las 12 canciones originales remasterizadas ; 27 tomas inéditas; jams de estudio y ensayos, incluyendo fragmentos tomados del legendario concierto final en la azotea de la sede de Savile Row Apple Corps; y el LP ‘Get Back’ de 1969, con 14 pistas y versiones recién remasterizadas de las mezclas originales de Glyn Johns.

Naturalmente, algunas de estas canciones se han reproducido en la radio y otras se han filtrado online, pero ésta es la primera vez que se publican oficialmente.

Tanto si eligen el CD como el vinilo, los compradores de la colección de lujo recibirán un libro de tapa dura de 105 páginas. Además de fotos raras e inéditas de Ethan A. Russell y Linda McCartney, el libro contiene un prólogo de Paul McCartney; una introducción de Giles Martin, hijo del productor y llamado “quinto Beatle” George Martin; un recuerdo de Glyn Johns; y un ensayo del autor y periodista John Harris. Se dice que el libro se presenta “al estilo de un collage”, y también incluye cartas, notas de sesión, letras de canciones escritas a mano y mucho más.

A manera de adelanto, se ha hecho disponible un nuevo video-tráiler que, al igual que el libro de tapa dura, se presenta al estilo de un álbum de recortes. También se compartió la mezcla estéreo de 2021 de “Let It Be”; la toma de la azotea de “Don’t Let Me Down” y la nueva versión remasterizada de la mezcla de John Glyn de 1969 para “For You Blue”.

Puedes escuchar todo a continuación y pre-ordenar el paquete que interese de ‘Let It Be’ por aquí.