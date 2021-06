Mucho se ha dicho y visto sobre el legado imperecedero de los Beatles, sin embargo; la nueva pieza documental del cuarteto de Liverpool entusiasma a propios y extraños, ya que es dirigida por nada más y nada menos que Peter Jackson.

La mente detrás de la épica fantástica ‘El Señor de los Anillos’ lidera ‘The Beatles: Get Back’, una extensa pieza documental que incluye grabaciones inéditas, tanto de audio como en video, del proceso de grabación de ‘Let It Be’ (1970), el penúltimo disco de los Beatles, y que ofreció sencillos como “Across The Universe”, “The Long and Winding Road”, y la que le da nombre al álbum, por mencionar algunas.

Todo este tesoro proviene de 55 horas de material inédito, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y 140 horas de audio, en su mayoría también inédito, de las sesiones de grabación del mencionado disco.

Inicialmente programada para estrenarse en septiembre del 2020, los planes tuvieron que aplazarse debido a la pandemia, y ahora tendrá su debut en cines el próximo 27 de agosto del 2021.

Y para todos aquellos quienes se pierdan ‘The Beatles: Get Back’ en la pantalla grande, se ha confirmado -finalmente- que el filme llegará a streaming y lo hará a través del catálogo de Disney+. Debido a su longitud será presentado en 3 episodios (cada uno de 2 horas de duración), y estarán disponibles los próximos 25, 26 y 27 de noviembre.

Por último, pero no menos importante, tenemos al libro complementario The Beatles: Get Back, que saldrá a la venta el próximo 12 de octubre, y contendrá transcripciones de las conversaciones grabadas por la banda y cientos de fotos exclusivas, nunca antes publicadas, de las tres semanas de sesiones.