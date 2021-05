En los últimos tres años, Hipgnosis, un fondo para inversionistas cuya meta es la de ofrecer los derechos de canciones consideradas “hits” a nivel mundial, se ha dedicado a gastar una suma gigantesca de más de $1,000,000,000.00 de euros en catálogos de varios artistas como lo son Shakira, Neil Young y hasta Kid Creole and the Coconuts.

Hoy, tal y como The Guardian reporta, el fondo ha volcado sus ojos hacia el catálogo de unos gigantes de la máquina de hits: Red Hot Chili Peppers.

Adquiriendo su catálogo completo por $140 Millones de dólares, la banda prácticamente ha confirmado qué, de querer retirarse, lo podrían hacer cómodamente tras esta multimillonaria venta que sin lugar a dudas les permitirá dedicarse a cualquier otra cosa en un futuro.

Gracias al gigantesco éxito de canciones como “Under the Bridge”, “Annie I’m Not Your Daddy”, “Give It Away” y por supuesto, “Californication”, era obvio que el catálogo de la banda alcanzara una cifra descomunal.

Sin embargo, aún nadie ha superado al héroe de héroes, Neil Young, quien vendió un catálogo de casi 1,180 composiciones en nada más y nada menos que $150,000,000.00 de dólares. Una completa locura.