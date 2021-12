John Cooper, de Skillet, ha arrojado algo de sombra en dirección a Rage Against The Machine, cuestionando la autenticidad de las opiniones políticas de la banda.

Skillet es una banda estadounidense de rock cristiano formada en Memphis, Tennessee, en 1996. El conjunto está conformado actualmente por el marido John Cooper y su esposa Korey Cooper, junto a Jen Ledger y Seth Morrison. Han publicado diez álbumes, dos de los cuales, ‘Collide’ y ‘Comatose’, recibieron nominaciones a los Grammy.

En septiembre, el rockero cristiano, que no está vacunado, expresó en su podcast Cooper Stuff algunas opiniones firmes sobre la obligación de vacunarse contra el Coronavirus. Se produjeron a raíz de la decisión del presidente de EE.UU., Joe Biden, de imponer vacunas o pruebas negativas a las empresas con más de 100 empleados.

En una nueva entrevista, Cooper profundizó en su tesis de que las vacunas son una herramienta de control gubernamental “más relacionada con la tiranía que con la seguridad de las personas”; al tiempo que lanzó algunos comentarios en contra de la agrupación de Tom Morello y Zack de la Rocha.

“Lo que es realmente extraño para mí es que he estado hablando de mi fe en Cristo durante mucho, mucho tiempo en el mundo convencional”, dijo Cooper a Apologia Radio. Continuó explicando:

“Ahora, seamos honestos – no todo el mundo mainstream está loco por eso. No les gusta necesariamente oír hablar de Jesús, pero siempre me han aguantado, incluso algunos me han apoyado. Pero te diré una cosa: la mayor reprimenda que he recibido – siempre – por mi fe ha sido por mi postura sobre los mandatos de las vacunas y los cubrebocas. Es como si yo sólo – como el pecado imperdonable”.

“Así que muchas bandas no saben qué hacer… Estás en una industria del entretenimiento que se rige en gran medida por las redes sociales y los medios de comunicación en general. No se permite decir nada en contra… Quiero decir, tienes a Rage Against The Machine diciéndole a la gente que si no se vacuna… Rage Against The Machine se ha convertido en la máquina“.

Y añadió: “Es una locura. Yo soy, como, espera un minuto – ¿yo soy el revolucionario aquí? Yo soy el revolucionario y Rage Against The Machine es sólo ‘rock gubernamental’ ahora“.

Vía Apologia Radio