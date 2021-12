Tras las consecuencias de la pandemia del Coronavirus, The Cure está listo para volver a los escenarios y ha anunciado fechas para una nueva y extensa gira, que los verá visitar Reino Unido e Irlanda durante el 2022.

Los rockeros de “Boys Don’t Cry” han confirmado hasta ahora 44 actuaciones por el viejo continente, con los nuevos shows programados para diciembre del próximo año. La banda también ha confirmado que las fechas contarán con un “nuevo espectáculo de 135 minutos” en apoyo de un “nuevo álbum de 67 minutos”.

The Cure comenzará sus actuaciones en Riga, Letonia, en el estadio de la ciudad el 6 de octubre de 2022, antes de terminar en la SSE Arena de Londres el 11 de diciembre. Las fechas marcarán los primeros conciertos de The Cure en el Reino Unido desde su show en Glasgow 2019 y su primera gira europea desde el 2016.

Han pasado 13 años desde el último álbum de The Cure, ‘4:13 Dream’ del 2008, y el líder Robert Smith afirmó recientemente que se ha completado el nuevo material y que incluso hay suficientes canciones para dos discos: “Uno de ellos es muy, muy pesimista y el otro no”, dijo a Apple Music 1 en junio. Sin embargo, el cantante también insinuó que este álbum podría ser el último.

En declaraciones a The Sunday Times, Smith reveló:

“El nuevo material de The Cure es muy emocional. Son 10 años de vida destilados en un par de horas de material intenso. Y no puedo pensar que vayamos a hacer otra cosa. Definitivamente no puedo volver a hacer esto“. Vía The Sunday Times.

No es la primera vez que Smith amenaza con poner fin a The Cure. ‘Bloodflowers’, del año 2000, fue el último trabajo del conjunto para el sello Fiction y se consideró ampliamente como su obra final. No obstante, tres años después, se metieron al estudio para trabajar con el productor Ross Robinson en lo que se convirtió en su LP homónimo del 2004.