Uno de los actos más importantes que ha dado el rock alternativo es sin duda Radiohead. El conjunto de Oxfordshire es considerado como uno de los más eclécticos y avant garde de su tiempo, aunque la popularidad que cosecharon ciertamente no coincide con la de un grupo independiente.

Aún así, el líder Thom Yorke odia todo lo que tiene que ver con el mainstream y las consecuencias del mismo. En sus propias palabras, el rock es el género musical que más odia y no tanto por la música en sí, si no por las implicaciones que tiene la vida de rockstar.

Hablando durante el mini documental ‘Reflections on Kid A’ (2001), el hombre de entonces 33 años de edad dijo que no odiaba la música rock, si no la “mitología” alrededor de ella.

“La música rock es una porquería. La odio. Es una pérdida total de tiempo. Y no es realmente la música, subirse a un escenario y tocar la guitarra, la batería o cantar. Hablo de toda la mitología que rodea al rock. Tengo un problema con la idea que todos tenemos que pasar por las mismas estupideces; hacer ciertas cosas, hablar con ciertas personas“.

Más adelante durante la conversación, Yorke aborda un tema muy controversial en la discusión moderna de la música: separar la obra del artista. “Confunden todo tiempo a la personalidad con la persona y a la persona con la obra”, aseguró. Ejemplificó su punto tomando el caso del pintor abstracto Mark Rothko.

Conocido por sus vibrantes y coloridos cuadros rectangulares, Rothko murió a los 66 años por suicidio.

“Digamos que eres un artista como Rothko y te suicidas. Eso colorea la obra para siempre. Pero eso no es lo importante. Destruye el trabajo para cualquiera”. “(…) Hay una sala de Rothko en el Tate de Londres y cuando los niños entran dicen ‘wow, esto es increíble’ y todo lo que ven es la alegría de los colores en la pintura. Mientras que los adultos dicen, ‘esta pobre alma que se suicidó'”.

Mientras tanto, Arctic Monkeys igualó el record de nominaciones de Radiohead en un importante premio británico. Ambos actos empatan con 5 nombramientos aunque, a diferencia de Radiohead, Alex Turner y compañía ya se llevaron a casa una presea. Entérate de los detalles por aquí.