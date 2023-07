Arctic Monkeys ha obtenido su quinta nominación al Mercury Prize por su séptimo álbum ‘The Car’, lo que los convierte en los artistas con más nominaciones en la historia del premio junto con Radiohead. Si bien Thom Yorke y compañía nunca ganaron, la banda de Sheffield se llevó a casa el premio con su álbum debut, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, en 2006.

La lista de finalistas de este año presenta nominaciones por segunda vez para cuatro actos. J Hus es reconocido por su tercer álbum ‘Beautiful and Brutal Yard’, luego de una nominación por su debut en 2017. Loyle Carner está nominado por su tercer álbum, ‘Hugo’, luego del reconocimiento por su debut de 2017; y Young Fathers siguen su victoria del 2014 para el debut de ‘Dead’ con un guiño a Heavy Heavy.

Jessie Ware recibe su segunda nominación, y la primera en 11 años, por su quinto disco, ‘That! Feels Good’ “Significa mucho”, dijo Ware.

“Es un premio y reconocimiento prestigioso y creo que me siento mucho más preparada para recibirlo 11 años después. Estar lista para mi debut fue increíble y abrumador. Lo aprecié entonces, pero creo que realmente disfrutaré el momento esta vez”.

El Mercury Prize se entregará en una ceremonia el 7 de septiembre que tendrá lugar en el Eventim Apollo. El ganador del año pasado fue Little Simz con su disco ‘I Might Be Introvert’. La lista de finalistas de 2023 es la siguiente: