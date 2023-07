Normalmente te prometeríamos que “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, te prometería “nunca fallarte ni dejarte abajo”, pero ahora con esta reversión de Deftones, definitivamente ese sentimiento de bajón está implícito y no, no creemos que te vaya a alegrar.

Tal y como MI reporta, Mac Glocky, un músico y tiktoker que disfruta de realizar versiones alternas de sus canciones favoritas, es un originario de Sacramento que decidió ser el autor principal de esta interesante obra.

Retomando algunos aspectos de producción similares a los que Terry Date implementó en discos como el White Pony.

Con una cadencia de frecuencias bajas y ese estilo en la voz de Chino Moreno, Mac, cuyo nombre real es Zach MacLachlan, decidió dare un tratamiento interesante a la canción para ofrecernos una de las adaptaciones más bizarras pero más ad-hoc de este sencillo publicado por RCA Records el 27 de julio de 1987, como el primer sencillo de su álbum debut de estudio titulado Whenever You Need Somebody.

¿Quieres escucharlo? Dale una vuelta por acá. Seguro que te va a tener riendo aunque sea un momento: