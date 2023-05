Si algo definió a la música en la década de los noventa fue la tendencia insurrecta de la juventud que anhelaba encontrar comprensión en sus artistas favoritos. El nu metal, por supuesto, fue uno de los géneros que mejor retrató este sentimiento de rebeldía, y los Deftones uno de sus mejores representantes.

A mediados de la década de los noventa, cuando los miembros se encontraban en sus veintes, Deftones publicó dos de los álbumes más representativos del nu metal: su debut con ‘Adrenaline’ en 1995 y ‘Around The Fur’ (1997), que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los clásicos del género.

Aún con todo el éxito que les trajo sus contribuciones a la música en la década de los 90s, Chino Moreno ha admitido que desearía haber escrito otro álbum de la época que poco tiene que ver con su estilo representativo.

En 2016, en medio de la promoción de ‘Gore’, Moreno habló con la revista británica NME sobre las canciones y bandas que dejaron huella en su andar artístico. Hablando sobre el disco de los 90 que le gustaría haber escrito, eligió el también mítico ‘The Blue Album’ de Weezer. Dijo:

“Más o menos un disco entero es ‘The Blue Album’ de Weezer. Esas canciones en sí son tan sencillas en cierto modo, pero penetran, es un gran disco”. “Recuerdo que por aquel entonces decía que ojalá estuviera en ese grupo y hubiera escrito ese grupo de canciones, porque es muy divertido tocarlas y cantarlas, ¡y solíamos hacer las pruebas de sonido con ese disco entero!”.

‘The Blue Album’ es en realidad el álbum debut homónimo de Weezer, lanzado en mayo de 1994 a través de DGC Records. Fue producido por Ric Ocasek (The Cars) y grabado en los míticos Electric Lady Studios en Nueva York. Se apoyó de los sencillos “Undone- The Sweater Song”, “Buddy Holly” y “Say It Ain’t So” que dieron a conocer al grupo al público masivo con la ayuda de los videoclips dirigidos por Spike Jonze.