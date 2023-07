El día de ayer los titulares internacionales se inundaron con la muy lamentable noticia del fallecimiento de Sinèad O’Connor a los 56 años de edad. Desde entonces, los tributos y pésames a la cantante se han vertido en medios de comunicación, pero un fanático decidió hacerlo a la manera tradicional: escribiéndole una carta de su puño y letra.

El día de ayer (26 de julio), se informó sobre el fallecimiento de la figura irlandesa Sinéad O’ Connor. La mujer fue encontrada sin vida en su residencia en Londres, a la que recién se había mudado. Aunque una causa de muerte no ha sido públicamente revelada, las autoridades han dicho (vía BBC) que el deceso no está siendo tratado como sospechoso.

Así mismo, el Tribunal Forense de Londres indicó que se hará una autopsia protocolaria y una vez llegados los resultados, se decidirá si se abrirá o no una investigación.

Tal y como el periódico británico informa, un fanático dejó una emotiva carta escrita de su puño y letra en la puerta del anterior domicilio de O’Connor en Bray, Irlanda. “Que tu viaje al más allá sea hermoso y sanador”, deseó el autor anónimo.

“Iluminaste sombras oscuras a la luz de verdades atroces. Tu voz increíble, una fuerza de la naturaleza con micrófono. Qué hermoso fue verte tocar en vivo. Tu hermosa sonrisa que escondía mucho; pero tu voz nos enseñó lo que necesitábamos escuchar”.

De acuerdo a información de Billboard, previo a su fallecimiento Sinéad se encontraba preparando un nuevo material discográfico; considerando grabar una película biográfica y organizando las fechas de un posible tour para 2024. Así lo aseguraron en un comunicado los managers de la artista.

O’Connor había estado mayormente fuera del ojo público y no había lanzado música significativa desde ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss’ de 2014. Publicó una versión de “Trouble of the World” de la gran góspel Mahalia Jackson en octubre de 2020 en beneficio de Black Lives Matter. A O’Connor le sobreviven tres hijos; su hijo de 17 años, Shane, se suicidó en enero de 2022.