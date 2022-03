Después de más de una década de inactividad, tanto creativa como sobre los escenarios; Porcupine Tree está de vuelta en el panorama musical global, y recientemente han anunciado un puñado de fechas en donde la Ciudad de México ha sido contemplada.

Después de tomarse un descanso de casi diez años, en 2020 el trío de rock progresivo anunció su regreso con la premisa de música inédita que se compilará bajo el nombre de ‘Closure/Continuation’, disponible el próximo 24 de junio a través de Music For Nations. Será el onceavo esfuerzo de estudio del conjunto británico, sucesor de ‘The Incident’ del 2009. Hasta ahora ha producido dos sencillos, “Harridan”, publicado en noviembre del 2021 y “Off The New Day”, estrenado el día de hoy junto con el anuncio de su nueva gira internacional.

La presentación de Porcupine Tree en la CDMX será el próximo 4 de octubre en el Pepsi Center WTC, como parte del pequeño tramo latinoamericano del Closure/ Continuation Tour 2022. Descrita como una “gira de fechas limitadas”, la agrupación visitará algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, antes de embarcarse en fechas por Europa.

La preventa de boletos para tarjetahabientes Citibanamex será los 14 y 15 de marzo, mientras que la venta general empezará el 16 de marzo a través del sistema Ticketmaster. Como siempre, el costo del boletaje ser´á revelado el primer día de preventa.