David Gilmour de Pink Floyd es considerado, por supuesto, como uno de los guitarristas más talentosos del rock. Sin embargo, incluso alguien como Gilmour tiene a sus propios héroes musicales y, de entre ellos, hay un absoluto ganador.

En diferentes entrevistas a lo largo de los años, Gilmour ha mencionado muchos nombres notables entre sus favoritos, incluyendo a:

Pero, cuando se le presionó para que eligiera a un guitarrista por encima de todos los demás, la elección de Gilmour fue clara: Jeff Beck. En una entrevista en vídeo, el icono de Pink Floyd describió a Beck como alguien a quien ha admirado constantemente durante mucho tiempo.

“ Probablemente, la persona a la que he admirado durante más tiempo y de forma más constante es Jeff Beck en lo que a tocar la guitarra se refiere, y un tipo encantador” .

Eso no es todo lo que Gilmour ha dicho sobre Beck. En una entrevista de 2017 con Guitar Tricks Insider, Gilmour nombró al fallecido músico como el mejor guitarrista británico de la historia para mucha gente en todo el mundo. Elogiando la larga carrera de Beck y su estilo innovador, dijo:

En otra entrevista (vía Ultimate Guitar), David Gilmour admitió que no estaba satisfecho con su forma de tocar en sus primeros años, por lo que quería sonar como sus héroes de la guitarra, como Hendrix, Clapton o Beck. Sin embargo, con el paso del tiempo, su perspectiva cambió y aprendió a abrazar su estilo único.

“Mi sonido es el que es debido a la forma en que están hechas mis manos y mis dedos, y debido también a mi gusto musical. No puedo sonar como otra cosa. Nunca he intentado hacerlo así, simplemente soy así. El hecho de que sea distintivo para otras personas es algo que al principio -en los primeros años- me disgustaba un poco”.