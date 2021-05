Durante la década de los ochenta y principios de la de los noventa, parecía que todos los proyectos innovadores tenían algo que ver con el área de Seattle. Al fin y al cabo, se trata de la gloriosa metropolis que vio nacer al grunge; un movimiento que supuso un gran cambios en la música contemporánea; cuyas canciones definieron a toda una generación de amantes del rock.

Cualquiera que escuchara música en aquella fértil época sabe quién es Pearl Jam. Como uno de los pioneros de la revolución grunge, su música ayudó a cambiar la forma en que percibimos el rock and roll hasta el día de hoy. En términos de impacto, podría decirse que Pearl Jam fueron los más influyentes de los cuatro antecesores involuntarios del grunge (Nirvana, Alice in Chains y Soundgarden); y que sus vastas contribuciones al rock han inspirado -y siguen inspirando- a innumerables artistas. Y aún no han terminado.

En marzo del 2020, el conjunto conformado por Jeff Ament (bajo/ guitarra), Stone Gossard (guitarra), Mike McCready (guitarra principal), Eddie Vedder (voz, guitarra) y Matt Cameron (batería); lanzó al mercado ‘Gigaton’, su undécimo esfuerzo de estudio y el primero en 7 años desde ‘Lightning Bolt’. El lanzamiento de este disco estaba programado para coincidir con una gira por Norteamérica; sin embargo, se pospuso debido a la pandemia de COVID-19, con el objetivo de re-programarla para una fecha posterior.

Contra todo pronóstico, Pearl Jam sigue publicando grandes trabajos y amasando un gran número de seguidores de culto con conciertos maratonianos que parecen mejorar a medida que la banda envejece. Desde su debut hasta ‘Gigaton’ del 2020, estos son todos los álbumes de Pearl Jam, de peor a mejor.

Todos los discos de Pearl Jam ordenados del peor al mejor

11. Gigaton

‘Gigaton‘ es el undécimo álbum de Pearl Jam, publicado el 27 de marzo de 2020. De este álbum se desprenden los sencillos “Dance of the Clairvoyants” y “Superblood Wolfmoon”.

Es el primer esfuerzo de la banda luego de siete años desde la publicación de Lightning Bolt y tiene una duración de 57:03 minutos, siendo así el más largo de la historia de la banda hasta la fecha.

Emocionalmente fue oscuro y confuso por momentos, pero lo vivido a su vez también fue algo excitante y experimental. Colaborar con mis compañeros en ‘Gigaton‘ en última instancia me dio mayor amor, mayor consciencia y mayor conocimiento respecto a la conexión humana que necesitamos en estos tiempos. Mike McCready.

10. Riot Act

El séptimo álbum de Pearl Jam fue el primero tras los atentados del 11 de septiembre y la muerte accidental de nueve fans durante su actuación en el festival danés de Roskilde en 2000. Como tal, las letras de Eddie Vedder en ‘Riot Act’ giran en torno a temas personales y políticos; con una canción, “Bu$hleaguer”, que critica directamente al presidente George W. Bush y las políticas de su administración (guerra contra Irak y Afganistán).

Aunque ‘Riot Act’ tiene a Vedder en su mejor momento lírico, uno de los temas más inquietantes del álbum es “Arc”. No tiene letra y se compone de un bucle de 9 pistas de gemidos de Vedder, un homenaje a las 9 víctimas de la tragedia de Roskilde.

9. Lightning Bolt

Un disco sólido con un par de canciones contagiosas, el álbum también exhibe elementos folclóricos, ostentando varias formas de instrumentación que incluyen violín, piano y, en el tema “Sleeping by Myself”, el favorito de Vedder: el ukelele.

Las letras de este álbum abordan el envejecimiento (“Future Days”) y la mortalidad (“Pendulum”), con las necesarias declaraciones políticas (“Infallible”).

Cabe destacar que el álbum ganó un premio Grammy para la banda en 2015 (el segundo de su historia) en la categoría de ‘Mejor paquete de grabación‘.

8. Pearl Jam

Conocido por muchos fans como ‘Avocado’, Pearl Jam se muestra prometedor desde el principio con temas como “World Wide Suicide” y “Severed Hand” -aunque comparten estructuras de acordes similares- antes de caer en la derivación. Grabado durante el apogeo de la implicación militar de los Estados Unidos en Medio Oriente, el álbum tiene un carácter muy político.

Lo más destacado de este álbum fue la gira italiana de promoción. Estos conciertos fueron documentados por el fotógrafo y cineasta Danny Clinch, que creó la película ‘Immagine in Cornice’, un DVD publicado por la banda en septiembre de 2007.

7. Binaural

Este es otro álbum en el que Pearl Jam se arriesgó considerablemente con su sonido, experimentando con diferentes elementos y enfoques de grabación.

‘Binaural’ es el primer álbum en el que Matt Cameron, de Soundgarden, se encarga de la batería. Muchos fans lo consideran uno de los tres mejores álbumes de la banda sólo por este hecho. Llamado así por el método de grabación del álbum, ‘Binaural’ tiene un sonido único entre el catálogo de Pearl Jam. La banda pasó por momentos difíciles durante la grabación del álbum: El cantante Eddie Vedder se enfrentó a un bloqueo creativo y el guitarrista Mike McCready entró en rehabilitación, mientras la banda cambiaba de baterista por quinta (y última) vez.

6. Backspacer

Uno de los trabajos menos apreciados de Pearl Jam, está repleto de canciones rápidas, alegres y de estilo hard-rock como “Supersonic” y “Got Some”.

El más corto de todos los discos de Pearl Jam dura menos de 37 minutos. El tono de ‘Backspacer’ es totalmente opuesto al de los dos álbumes anteriores de la banda (‘Riot Act’ y el homónimo). Esos álbumes, escritos durante la presidencia de George W. Bush, eran muy políticos y pesimistas. En comparación con ellos, ‘Backspacer’ es todo optimismo tomando como pretexto la elección de Barack Obama un año antes como presidente de los Estados Unidos.

5. No Code

Considerado el lanzamiento más diverso de Pearl Jam, ‘No Code’ es un elepé razonado que realmente muestra la versatilidad de la banda. Tiene tintes de garage rock (“Habit”) y country rock (“Red Mosquito”); mientras que temas de gran carga como “Lukin”, “Present Tense” y “Hail, Hail” satisfacen a los fans que prefieren el lado más vanguardista del grupo.

Con el ex baterista de los Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, asumiendo las funciones en la batería, ‘No Code’ se aventuró aún más en un nuevo territorio musical para la banda.

4. Yield

‘Yield’, el último álbum de Pearl Jam con Jack Irons, es quizás el esfuerzo de estudio más honesto y sincero de la banda, un disco cohesivo y redondo con un profundo lirismo aportado por Vedder, Jeff Ament y Gossard a partes iguales. Es un disco imprescindible para los verdaderos fans y simplemente un álbum fantástico para cualquiera que aprecie el rock absorbente.

Ofreció los éxitos radiofónicos “Given To Fly”, “Wishlist” y “Do The Evolution”. Es estupendo de principio a fin, un viaje de 48 minutos diverso, divertido y potente desde el punto de vista sonoro y lírico.

El tema “Faithful” dio nombre a la liga de fans que siguen religiosamente a la banda en sus giras.

3. Vitalogy

Desde el singular envoltorio del álbum hasta los extraños temas de 8 minutos sin música real , ‘Vitalogy’ obligó a los oyentes a redefinir sus expectativas sobre lo que podía ser el rock.

El material se editó en vinilo dos semanas antes de su lanzamiento en CD. Además de todo esto, la banda, que estaba alcanzando la cima de su popularidad; se negó a hacer una gira utilizando la boletera de Ticketmaster para promocionar el trabajo.

A pesar de todas estas cosas, ‘Vitalogy’ contiene algunas de las mejores canciones de Pearl Jam. Por ejemplo,”Spin the Black Circle” es la única canción del conjunto hasta la fecha que ha ganado un premio Grammy.

2. Vs.

Las expectativas eran muy altas para el segundo álbum de Pearl Jam tras el éxito comercial y de crítica que supuso ‘Ten’, y, en general, los maestros del grunge cumplieron, silenciando a los escépticos que los habían descartado como un posible destello.

Titulado originalmente ‘5 Against 1′; ‘Vs.’ fue la respuesta de Pearl Jam a su repentina conversión en los chicos figura de la generación X. Canciones como “Blood” y “Leash” transmitían el desprecio de la banda hacia toda la atención mediática que recibieron tras su álbum de debut.



Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, los temas sociales que se destacan en el álbum son más relevantes que nunca: el abuso sexual (“Animal”), la violencia doméstica (Daughter”), el racismo (“W.M.A.”), el control de armas (“Glorified G”). Con su segundo álbum, la banda demostró al mundo que era mucho más que un grupo de músicos con talento.

1. Ten

El disco de debut de Pearl Jam salió en agosto de 1991. Además de la repercusión que tuvo sus minutos en la radio, el vídeo musical de “Jeremy” arrasó en MTV, recibiendo 5 nominaciones a los Video Music Awards de 1993 y ganando 4.

Lo más sorprendente de ‘Ten’ es que una de sus mejores canciones, “Black”, ¡ni siquiera se publicó como sencillo! Este álbum se convertiría en la referencia del grupo para el resto de su carrera y fue el que más éxito comercial tuvo, vendiendo más de 10 millones de copias.

Puede que algunas de las mejores canciones de la banda hayan aparecido en álbumes posteriores, pero ningún otro material tuvo un impacto tan grande como ‘Ten’.