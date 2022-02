Uno de los éxitos más populares de la era post-Beatles fue “Live and Let Die” de Paul McCartney, creada para la película de ‘James Bond’ en 1973. La canción fue un gran éxito que alcanzó el número 2 en la lista Billboard de EE.UU. y el número 9 en la lista de singles del Reino Unido. Unos 18 años más tarde, en 1991, los hard rockeros californianos Guns N’ Roses lanzaron su famosa versión de la clásica canción de McCartney.

La versión llegó en un momento en que Guns N’ Roses rendía homenaje a varios de sus iconos del rock más influyentes. Durante una entrevista en 1991 con Rolling Stone, Slash dijo:

“Hay seis versiones: ‘Live and Let Die’, de Wings, ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, de [Bob] Dylan -esa nueva versión que no llegó a nada-, ‘Don’t Care About You’, de Fear, ‘Attitude’, de los Misfits, ‘New Rose’, de The Damned, y ‘Down on the Farm’, de U.K. Subs. Son canciones que nos gustan, es tan básico como eso”. Rolling Stone via Far Out Magazine.

Slash continuó explicando: “La canción de Misfits fue idea de Axl y “Heaven’s Door” y “Live and Let Die” fueron canciones que Axl y yo pensamos hacer”. La mayoría de las reversiones del grupo aparecieron en el álbum ‘The Spaghetti Incident‘ (1993)… que incluía covers de canciones clásicas de The Stooges, T. Rex, Soundgarden y Johnny Thunders.

Durante una entrevista de 2016 con The New York Times, se le preguntó a McCartney qué pensaba de la versión de Guns N’ Roses de “Live and Let Die”. Explicó:

“Es curioso, porque cuando salió su versión, mis hijos estaban en el colegio, y tenían mucho que defender, porque todos los niños decían: ‘Gran canción, ‘Live and Let Die'”. recordó Paul. “Decían: ‘¡Mi padre hizo eso!’ ‘De ninguna manera, es Guns N’ Roses'”. The New York Times Far Out Magazine.

A pesar de que sus hijos tuvieron que defender su honor en los patios de recreo, parece que McCartney vio en general al cover de forma positiva apreciando el homenaje. “Me alegré de que lo hicieran”, dijo. “Me pareció un bonito guiño. Me alegra saber que nuestra pirotecnia es más grande y mejor”.