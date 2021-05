El pasado 30 de abril celebramos el 22º aniversario de la épica visita de Metallica a México como parte de The Garage Remains The Same Tour, la gira con la que el conjunto angelino promocionaba su álbum de covers de 1998.

Aquella tarde de primavera el extinto D.F. vio al Foro Sol al borde del colapso; luego de que las sillas que habían sido dispuestas en la cancha del inmueble fueran removidas violentamente por los asistentes. Los fanáticos de Metallica, Pantera y Monster Magnet no estaban dispuestos a lidiar con los molestos asientos, así que en cuestión de segundos comenzaron a volar por los aires cuando los primeros acordes de “Domination” retumbaron en el lugar.

Al igual que Monster Magnet; Pantera realizó las funciones de acto abridor con un modesto set de 8 canciones (sin encore), que incluyó algunos sencillos del popular ‘A Vulgar Display of Power’ (1992), y la imperecedera “Cowboys From Hell” para cerrar su actuación.

Hace más de dos décadas, cuando el icónico evento de metal tuvo lugar en la ciudad; el internet y la fluidez de información no era lo que es hoy día, por tanto; los registros en línea de la jornada son escasos. Uno de los más fiables y constantemente consultados es la entrada del blog Metal Grave México, que brinda una crónica en primera persona de lo sucedido y unas cuantas fotos.

No obstante, recientemente surgió a través de YouTube una grabación que ofrece a Philip Anselmo y compañía durante los 24 minutos que duró su show, aquel 30 de abril de 1999 en el Foro Sol. Disfrútala a continuación.