Un grupo de padres preocupados en Canadá ha iniciado una petición para destituir a la directora de un instituto que ama a Iron Maiden, alegando que la imaginería asociada a la legendaria banda de metal es “satánica” 👺.

Sharon Burns, directora del Eden High School en St. Catherines, Ontario, ha mostrado con orgullo su amor por Iron Maiden y el heavy metal en sus páginas de redes sociales. Su cuenta de Twitter dice: “Directora de la Escuela Secundaria Eden. Practicante de la mentalidad de crecimiento. Alimentada por el metal, el ska y los pollos“.

Una de las fotos en su perfil la muestra haciendo cuernos de metal 🤘🏼 delante de una matrícula y una pancarta de Iron Maiden. Otra imagen muestra una figura de la mascota esquelética de Maiden en el salpicadero de su coche con un cartel escrito a mano que dice “Eddie 666”.

La petición de Change.org, titulada “La directora del instituto Eden, Sharon Burns, debe ser transferida inmediatamente”, contaba con más de 500 firmantes. Al momento de la redacción de esta nota la súplica virtual ha sido retirada. Sin embargo, decía lo siguiente:

“Como padres preocupados con hijos impresionables en la Escuela Secundaria Eden en St. Catharines, Ontario, estamos profundamente perturbados por el hecho de que la directora asignada a la escuela mostró descaradamente símbolos satánicos y su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de medios sociales públicos donde todos los estudiantes pueden verlos bajo @edenprincipal (no su cuenta personal). Nuestra escuela se basa en la inclusión, y mostrar abiertamente símbolos satánicos (en una plataforma pública de medios sociales) que va directamente en contra de los principios de la gran mayoría de las familias que representan a la escuela, no es inclusivo. Como padres exigimos su traslado a otra escuela. Por favor, sustitúyanla por otra directora que se alinee con los valores de las familias del Eden y que no sabotee la enseñanza o la defensa de esos valores y que no intente introducir a estudiantes impresionables en prácticas o simbolismos satánicos. Vía Change.org

Cuando la historia comenzó a circular, los “padres preocupados” ofrecieron una actualización, insistiendo en que no señalaban al amor de Burns por Iron Maiden, sino a las imágenes “satánicas” que rodean al icónico acto de metal:

“Por favor, tengan en cuenta que esta petición NO tiene que ver con el amor de Sharon Burns por Iron Maiden. En ningún momento lo ha sido. Esta petición tiene que ver con una directora de una escuela que muestra abiertamente su propio cartel hecho a mano con el 666, que ella sabe muy bien lo que ese símbolo satánico significa para la gran mayoría de las familias de su escuela y lo puso en una cuenta profesional y pública de @edenprincipal en las redes sociales, no en una privada, lo que podría haber hecho fácilmente. Si no hubiera publicado una foto de su propio cartel 666 hecho a mano, esta petición NO EXISTIRÍA. A nadie le importa qué banda le gusta y no se trata de su elección de lo que escucha. Eso sería mezquino y sin sentido.

Mientras tanto, una contrapetición en Change.org, titulada “Necesitamos a la Sra. Burns” ha recibido más de 12,000 firmas, ya que cita el impacto positivo que la directora ha tenido en el instituto: